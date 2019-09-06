«Машу и Медведя» покажут в кинотеатрах Британии

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Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

У России появились углеводороды для Индии Фото: Parth Sanyal/Reuters
Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.  Подробности...
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Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен – и эта континентальная интеграция будет идти, даже если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Что заставляет плакать губернатора Забайкалья

Александр Осипов в режиме реального времени общается с жителями ЗабайкальяФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Вранье во всем: в сообщениях, докладах, информации. Вранье как постоянная составляющая всего и вся. Вранье было в планировании, в объяснениях...» Такими словами и. о. главы Забайкальского края Александр Осипов ответил на вопрос спецкора газеты ВЗГЛЯД о том, что больше всего его возмутило в начале работы на новом посту. Что нужно сделать, чтобы вернуть регион на карту развития страны? Подробности...
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Раскол в британском обществе стал чудовищным

Противники Бориса Джонсона ведут себя все более напористо и в парламенте большинство он уже потерялФото: Henry Nicholls/Reuters
Политический кризис в Британии привел к расколу британского общества. Аналитики всерьез говорят уже о «латентной гражданской войне». Премьер Джонсон потерял в парламенте большинство. Шотландия может поставить вопрос о независимости. Не исключены новые столкновения в Северной Ирландии. И в этой ситуации уже на второй план отходит сама причина этого раскола – выход страны из ЕС. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Политические репрессии на Украине не закончились

Павел Волков, публицист
Я год был украинским политзаключенным. Меня посадили за журналистику. Теперь я свободный человек и пытаюсь понять – изменилось ли что-то в моей стране? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Раздвоенное сознание интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить – с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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              «Машу и Медведя» покажут в кинотеатрах Британии

                 6 сентября 2019, 05:18
              Фото: Маша и Медведь/YouTube
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Российский мультсериал «Маша и Медведь» с 20 сентября выйдет на экранах одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue в Великобритании, сообщили в пресс-службе компании-правообладателя Animaccord.

              Уточняется, что мультфильм покажут в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии, передает ТАСС.

              Программа «Маша и Медведь на большом экране» будет включать последние эпизоды третьего сезона.

              В компании добавили, что в этом году отмечается 10-летие сериала.

              Напомним, в ноябре прошлого года британская Times опубликовала статью, в которой западные критики рассуждали на тему «кремлевской пропаганды», якобы присутствующей в российском мультфильме «Маша и Медведь».

              В ответ посольство России посоветовало Великобритании применить для противодействия российскому мультсериалу «решительный подход».

              Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что если Маша из российского мультфильма символизирует современную Россию, то нужно подумать и над тем, что воплощает Том из американского мультфильма «Том и Джерри». В комментарии газете ВЗГЛЯД она отметила, что газета Times видит угрозу в мультфильме, но не замечает обстрелов жителей Донбасса. 

              Создаваемый в Британии миф о том, что «российский мультик травит британских детей», прокомментировала и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

              В свою очередь сценарист мультипликационного сериала «Симпсоны» Майк Рейсс подчеркивал, что российский мультфильм станет классикой анимации, в нем нет никакой пропаганды.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что заставляет британскую прессу находить «гибридную войну» в детских мультфильмах.


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