«Машу и Медведя» покажут в кинотеатрах Британии

Российский мультсериал «Маша и Медведь» с 20 сентября выйдет на экранах одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue в Великобритании, сообщили в пресс-службе компании-правообладателя Animaccord.

Уточняется, что мультфильм покажут в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии, передает ТАСС.

Программа «Маша и Медведь на большом экране» будет включать последние эпизоды третьего сезона.

В компании добавили, что в этом году отмечается 10-летие сериала.

Напомним, в ноябре прошлого года британская Times опубликовала статью, в которой западные критики рассуждали на тему «кремлевской пропаганды», якобы присутствующей в российском мультфильме «Маша и Медведь».

В ответ посольство России посоветовало Великобритании применить для противодействия российскому мультсериалу «решительный подход».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что если Маша из российского мультфильма символизирует современную Россию, то нужно подумать и над тем, что воплощает Том из американского мультфильма «Том и Джерри». В комментарии газете ВЗГЛЯД она отметила, что газета Times видит угрозу в мультфильме, но не замечает обстрелов жителей Донбасса.

Создаваемый в Британии миф о том, что «российский мультик травит британских детей», прокомментировала и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

В свою очередь сценарист мультипликационного сериала «Симпсоны» Майк Рейсс подчеркивал, что российский мультфильм станет классикой анимации, в нем нет никакой пропаганды.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что заставляет британскую прессу находить «гибридную войну» в детских мультфильмах.