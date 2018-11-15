Создатель «Симпсонов» оценил «Машу и Медведя»

Российский мультфильм «Маша и Медведь» станет классикой анимации, в нем нет никакой пропаганды, считает сценарист мультипликационного сериала «Симпсоны» Майк Рейсс.

В интервью РИА «Новости» Рейсс признался, что ему очень нравится этот мультфильм и отметил, что не видит в нем пропаганды.

«Не понимаю, о чем они говорят. Думаю, «Машу и Медведя» показывают в Америке, но я смотрел его на анимационном фестивале в Боснии. Мне показали несколько эпизодов, и я сказал – «Да это же лучший мультфильм! Давайте дадим ему главный приз». Организаторы ответили мне, что не могут давать ему призы каждый год. Мне кажется, это классика, он станет в ряд лучших образцов анимации», – сказал Рейсс.

Он также сообщил, что не планирует переезжать в Россию, и его слова в российской прессе неправильно трактовали. «Я такого не говорил! Это очень забавно. Кто-то из журналистов задал мне два коротких вопроса, на которые я дал два коротких ответа. Из них сделали длинную статью, где все было вообще не так. Вот такое недопонимание получилось», – сказал Рейсс.

Он предположил, что журналист поинтересовался его мнением по поводу переезда актера Стивена Сигала в Россию, а он ответил, что иметь запасной вариант всегда хорошо.

При этом он подчеркнул, что ему очень нравится Россия. Сценарист и сам является русским по материнской линии, но на русском языке знает только слова «нет» и «спасибо». «Это все, на что я способен», – пошутил Рейсс.

В середине ноября британская Times опубликовала статью, в которой западные критики рассуждают на тему «кремлевской пропаганды», которая якобы присутствует в российском мультфильме. В ответ посольство России посоветовало Великобритании применить для противодействия российскому мультсериалу «решительный подход».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что если Маша из российского мультфильма символизирует современную Россию, то нужно подумать и над тем, что воплощает Том из американского мультфильма «Том и Джерри». В комментарии газете ВЗГЛЯД она отметила, что газета Times видит угрозу в мультфильме, но не замечает обстрелов жителей Донбасса.