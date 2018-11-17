Посольство России предложило Великобритании средство спасения от «Маши и Медведя»

Российское посольство рекомендовало Великобритании применить «решительный подход» для противодействия мультсериалу «Маша и Медведь», в котором западные критики увидели «легкую пропаганду» Кремля.

«Важный вопрос был поднят The Times сегодня: как Великобритания может найти спасение от «Маши и Медведя»?» – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ведомство перебрало несколько вариантов: открыть некий Центр по противодействию мультипликационным фильмам где-нибудь на Балтике или поместить всех мультипликаторов в санкционный список ЕС.

«Очевидно, что необходим решительный – и очень дорогостоящий – подход», – заключили в посольстве.

Ранее британское издание Times сообщало, что в мультсериале «Маша и Медведь» видна легкая пропаганда Кремля, а в характере Маши проявляются черты российского президента Владимира Путина.