Западные критики увидели черты Путина в российском мультперсонаже

В российском мультфильме «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд» присутствует легкая пропаганда Кремля, заявили западные критики.

Профессор Энтони Глис из Букингемского университета заметил, что у Маши напористый и неприятный характер, также она решительна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

«Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», – считает профессор.

Говоря об образе Медведя Глис вспомнил о позиции преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги. Тот считает, что в сознании детей Медведь должен изменить образ России с негативного на позитивный. В этом Хыбемяги рассмотрел угрозу национальной безопасности Эстонии.

Литовские критики обратили внимание на серию, в которой Маша гонит зайца с огорода Медведя. На ней в тот момент была фуражка пограничника СССР. По мнению критиков, это является демонстрацией «защиты своих границ» Россией.

На англоязычный канал мультфильма подписаны более 4 млн человек, а общее число просмотров серий превышает 40 млрд.

В «Анимаккорд» сообщили, что «Маша и Медведь» – независимый проект, не получавший государственного финансирования.

В сентябре руководитель студии детских и юношеских программ ВГТРК Татьяна Цыварева объясняла, почему российские мультфильмы становятся популярными в мире.

В апреле одна из серий мультсериала «Маша и Медведь» набрала на сервисе YouTube более 3 млрд просмотров и выбилась на шестое место в списке самых просматриваемых роликов.

Ранее одесская общественная организация «Совет общественной безопасности» требовала запретить на Украине российский мультфильм «Маша и медведь».