Раскрыт секрет популярности российских мультфильмов в США

«Российские мультфильмы становятся очень качественными. Мы делаем истории, понятные детям во всех странах, они совершенно универсальны», – заявила газете ВЗГЛЯД руководитель студии детских и юношеских программ ВГТРК Татьяна Цыварева, комментируя покупку двух российских анимационных фильмов американской компанией Netflix.

Netflix приобретает мировые права на два российских мультфильма – «Лео и Тиг» и «Be-Be be Bears», сообщил The New York Times.

В «Лео и Тиг» одинокий леопард находит друга-тигренка. В 11-минутных эпизодах герои исследуют Алтайский край России. Сюжет мультфильма «Be-Be be Bears» тоже разворачивается в лесу. Мультфильм подходит для детей всех возрастов, и эпизоды длятся пять с половиной минут. Оба мультфильма созданы Московской анимационной студией «Паровоз» и будут выпущены в 190 странах мира.

«Российские мультфильмы становятся очень качественными, отечественная анимация растет и развивается, мы делаем мультфильмы, понятные детям во всех странах, они совершенно универсальны, и максимально подходят для просмотра дошкольников. Нет никакого насилия, жестокости, они очень познавательные, добрые и действительно качественные по исполнению, анимации, сценариям – по всему», – прокомментировала газете ВЗГЛЯД руководитель студии детских и юношеских программ ВГТРК Татьяна Цыварева.

По ее словам, мультфильмы не просто учат, но и помогают детям адаптироваться в социуме, в отношениях с другими людьми, закладывают основные понятия социального общения и глобально объясняют, что такое хорошо, что такое плохо, закладывают базовые ценности:

«Поэтому они подойдут абсолютно всем детям во всем мире. Такие мультфильмы одобряемы всеми родителями, поэтому совместный просмотр уместен. Эти мультфильмы находятся в топах в России, уже прошли успешную проверку у нас, и, надеемся, покорят сердца американских детишек», – сообщила газете ВЗГЛЯД Татьяна Цыварева.

Netflix расширяет свои детские программы: ранее Энди Йитман, бывший директор Netflix по детскому и семейному контенту, сообщил, что международная аудитория программ для детей намного превышает отечественную аудиторию. Поэтому компания приобретает права на международный контент и производит больше оригинальных программ, предназначенных для молодых зрителей.

В 2016 году Netflix познакомил американских зрителей с российским мультфильмом «Маша и Медведь»: в многосерийном анимационном фильме отсутствуют сцены жестокости, показаны традиционные семейные ценности и объясняются основные принципы, помогающие реберку социализироваться. Мультфильм полюбился очень многим зарубежным зрителям.