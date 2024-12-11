Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Немецкий тренер призвал вернуть российских гимнастов на арену
Старший тренер сборной Германии Беленький выступил за допуск российских гимнастов
Старший тренер мужской сборной Германии Валерий Беленький назвал несправедливым лишение российских гимнастов возможности участвовать в международных соревнованиях.
Старший тренер мужской сборной Германии по спортивной гимнастике Валерий Беленький выступил за возвращение российских гимнастов на международную арену, пишет ТАСС. Он считает, что отсутствие российских спортсменов на международных стартах является несправедливым и политически мотивированным.
Валерий Беленький, родившийся в Баку, обладает значительным опытом и достижениями в гимнастике. Ему 55 лет, он трижды становился чемпионом мира в составе сборной СССР. На Олимпиаде 1992 года, будучи представителем Азербайджана в составе Объединенной команды, Беленький завоевал золотую медаль в командном турнире и бронзу в личном многоборье. С 1994 года он живет в Германии и в 1996 году представлял страну на Олимпийских играх в США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная боксерская организация (WBO) создала комиссию, чтобы обсудить возможность возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Ранее сообщалось, что Светлана Ромашина рассказала о негативной реакции иностранных спортсменов из-за отсутствия сборной России на международных турнирах. Также норвежский лыжник Клебо заявил, что поддерживает возвращение российских лыжников на международные соревнования.