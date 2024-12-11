Старший тренер сборной Германии Беленький выступил за допуск российских гимнастов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Старший тренер мужской сборной Германии по спортивной гимнастике Валерий Беленький выступил за возвращение российских гимнастов на международную арену, пишет ТАСС. Он считает, что отсутствие российских спортсменов на международных стартах является несправедливым и политически мотивированным.

Валерий Беленький, родившийся в Баку, обладает значительным опытом и достижениями в гимнастике. Ему 55 лет, он трижды становился чемпионом мира в составе сборной СССР. На Олимпиаде 1992 года, будучи представителем Азербайджана в составе Объединенной команды, Беленький завоевал золотую медаль в командном турнире и бронзу в личном многоборье. С 1994 года он живет в Германии и в 1996 году представлял страну на Олимпийских играх в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная боксерская организация (WBO) создала комиссию, чтобы обсудить возможность возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Ранее сообщалось, что Светлана Ромашина рассказала о негативной реакции иностранных спортсменов из-за отсутствия сборной России на международных турнирах. Также норвежский лыжник Клебо заявил, что поддерживает возвращение российских лыжников на международные соревнования.