Сальдо счел создание «санитарной зоны» у границ Херсонщины мощным подспорьем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сальдо заявил о важности создания «санитарной зоны», которая поможет отодвинуть украинские войска от границ региона, передает РИА «Новости». По его словам, такая зона станет мощным подспорьем для региона. Сальдо отметил, что идея создания зоны является хорошей, но реализация должна учитывать реальные возможности военных.

Губернатор также выразил мнение о необходимости запрета неофашистских движений на территории Украины. Он подчеркнул, что в стране не должно быть притеснений русского языка и русских граждан.

Кроме того, Сальдо заявил о важности недопущения вступления Украины в НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ в Новой Каховке были ранены трое жителей. ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре. ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.