Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
При обстреле ВСУ Новой Каховки ранены трое жителей
Губернатор Сальдо сообщил о трех раненых в результате обстрела Новой Каховки
В результате обстрелов в Новой Каховке ранены трое мужчин, сгорели четыре автомобиля, повреждено общеобразовательное учреждение в селе Малая Лепетиха, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо, в результате недавних обстрелов в Херсонской области, проведенных противником, три человека пострадали.
Ранеными оказались мужчины 39, 60 и 62 лет, которые были госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу. В результате атак также сгорели четыре автомобиля.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что обстрелы в регионе продолжаются второй день подряд. В этот раз под ударом оказалось общеобразовательное учреждение в селе Малая Лепетиха. Среди учащихся и работников школы жертв нет.
Кроме того, под обстрел попали населенные пункты Алешки, Каховка, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря и другие. Ситуация в регионе остается напряженной, местные власти предпринимают шаги для защиты граждан и инфраструктуры.
Сальдо сообщил, что экстренные службы Херсонской области были переведены на усиленный режим работы вследствие активных атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру вдоль линии боевого соприкосновения.
В Голой Пристани Херсонской области выключилась электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты.