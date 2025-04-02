При обстреле ВСУ Новой Каховки ранены трое жителей

Губернатор Сальдо сообщил о трех раненых в результате обстрела Новой Каховки

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо, в результате недавних обстрелов в Херсонской области, проведенных противником, три человека пострадали.

Ранеными оказались мужчины 39, 60 и 62 лет, которые были госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу. В результате атак также сгорели четыре автомобиля.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что обстрелы в регионе продолжаются второй день подряд. В этот раз под ударом оказалось общеобразовательное учреждение в селе Малая Лепетиха. Среди учащихся и работников школы жертв нет.

Кроме того, под обстрел попали населенные пункты Алешки, Каховка, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря и другие. Ситуация в регионе остается напряженной, местные власти предпринимают шаги для защиты граждан и инфраструктуры.

Сальдо сообщил, что экстренные службы Херсонской области были переведены на усиленный режим работы вследствие активных атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру вдоль линии боевого соприкосновения.

В Голой Пристани Херсонской области выключилась электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты.