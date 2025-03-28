Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Службы Херсонской области перевели в усиленный режим из-за атак ВСУ
Экстренные службы Херсонской области были переведены в усиленный режим работы вследствие активных атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру вдоль линии боевого соприкосновения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, экстренные службы Херсонской области переведены в усиленный режим работы в связи с активными атаками ВСУ, сообщает ТАСС. Сальдо подчеркнул, что обстрелы гражданской инфраструктуры участились, что требует повышенной готовности всех систем гражданской обороны и экстренных служб, таких как МЧС и скорая помощь.
Сальдо отметил, что благодаря отработанному алгоритму в 15-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения оперативные службы быстро разбирают завалы и восстанавливают электроснабжение. Также оказывается медицинская помощь пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрелы украинских вооруженных сил в Херсонской области привели к гибели двух мирных жителей. При обстреле украинскими силами с использованием HIMARS рынка в Великих Копанях погиб один человек и шесть были ранены.