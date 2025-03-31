ВСУ использовали автоматическое устройство разведки на берегу Днепра в Херсоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

На территории Херсонской области на берегу Днепра было обнаружено автоматическое устройство, предназначенное для ведения технической разведки, сообщает РИА «Новости». По данным источника в силовых структурах, это устройство было установлено диверсантами и оснащено микрофоном, позволяющим записывать звук для определения типа и количества передвигающейся техники. Полученная информация может оперативно передаваться с помощью мобильного телефона.

По словам собеседника агентства, ранее подобные устройства не были замечены в данном регионе. Найденное устройство будет передано специалистам для дальнейшего изучения. Эксперты предполагают, что оно было изготовлено и установлено украинскими диверсантами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Интернете появились фотографии украинских боевиков, замаскированных под спецназ России, а российские войска уничтожили диверсантов Вооруженных сил Украины под Горловкой и ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области.