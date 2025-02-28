Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.2 комментария
Российские войска уничтожили диверсантов ВСУ под Горловкой
Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в районе Дзержинска
Российские войска ликвидировали диверсионно-разведывательные группы ВСУ под Горловкой, что связано с попытками украинской стороны демонстрировать свое присутствие в районе Дзержинска (украинское название – Торецк), сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
Кимаковский отметил, что цель украинских диверсионно-разведывательных групп заключалась в демонстрации присутствия ВСУ в регионе, что они якобы не вышли из Торецка, бросили на это ДРГ, эти группы были разбиты, передает ТАСС.
Он также добавил, что такие действия со стороны ВСУ связаны в первую очередь с попытками политического пиара.
Ранее ВС России успешно купировали попытки Вооруженных сил Украины контратаковать на Красноармейском, Селидовском и Дзержинском направлениях в Донецкой народной республике.
Инженерно-саперная система «Земледелие» Вооруженных сил России успешно сорвала контратаку ВСУ на недавно освобожденный Дзержинск.
Напомним, российские войска в начале февраля освободили город Дзержинск, расположенный в 30 километрах к северу от Донецка и в семи километрах от Горловки.