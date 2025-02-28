Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в районе Дзержинска

Tекст: Вера Басилая

Кимаковский отметил, что цель украинских диверсионно-разведывательных групп заключалась в демонстрации присутствия ВСУ в регионе, что они якобы не вышли из Торецка, бросили на это ДРГ, эти группы были разбиты, передает ТАСС.

Он также добавил, что такие действия со стороны ВСУ связаны в первую очередь с попытками политического пиара.

Ранее ВС России успешно купировали попытки Вооруженных сил Украины контратаковать на Красноармейском, Селидовском и Дзержинском направлениях в Донецкой народной республике.

Инженерно-саперная система «Земледелие» Вооруженных сил России успешно сорвала контратаку ВСУ на недавно освобожденный Дзержинск.

Напомним, российские войска в начале февраля освободили город Дзержинск, расположенный в 30 километрах к северу от Донецка и в семи километрах от Горловки.