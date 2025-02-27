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Пушилин сообщил о пресечении контратак ВСУ на трех направлениях в ДНР
Российские силы купировали попытки ВСУ контратаковать на трех направлениях в ДНР
Российские силы успешно купировали попытки Вооруженных сил Украины контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Российские силы успешно пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контратаки на трех направлениях в ДНР, передает ТАСС.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об этом в эфире программы «Соловьев Live». По его словам, противник стремится удержать позиции и иногда предпринимает попытки контратак.
Пушилин отметил, что украинские войска проявляют активность на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях. Несмотря на их усилия, подразделения ВС России успешно справляются с ситуацией.
Кроме того, Пушилин подчеркнул, что ВСУ активно используют беспилотную авиацию. Украинские войска пытаются сделать уязвимыми дороги, которые играют важную роль в доставке гуманитарной помощи для жителей освобожденных районов и в организации их эвакуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска пересекли границу с Украиной в двух точках, а затем отбили две контратаки Вооруженных сил Украины в Курской области, в ходе которых ВСУ потеряли группу военных при контратаке под Кураховом.