ВС России за сутки отбили две контратаки ВСУ в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Бондаревки, Косицы, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Николаевки, Олешни, Старой Сорочины, Черкасского Поречного, Черкасской Конопельки, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Новенького, Журавки и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 25 бронемашин, восемь артиллерийских орудий и миномет, пять пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63325 военнослужащих, 381 танк, 288 машин пехоты, 241 бронетранспортер, 2042 бронемашины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 23 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

В ночь на вторник сообщалось, что ВСУ атаковали гражданские объекты в Курской области FPV-дронами.

Накануне Минобороны сообщило, что потери ВСУ в Курской области превысили 63 тыс. человек.