Tекст: Мария Иванова

Кроме того среди потерь ВСУ значатся 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 23 пусковых установки ЗРК, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешенкой, Казачьей Локней, 1-м Княжьтм, Куриловкой, Лебедевкой, Марьевкой, Махновкой, Меловым, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Рубанщиной, Суджей и Южным, отчитались в Минобороны.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника около Замостья, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Старой Сорочины, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Владимировки, Журавки, Нижней Сыроватки, Новой Сечи, Новенького и Новониколаевки Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 бронемашин, пусковая установка и радиолокационная станция ЗРК С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции РЭБ и т.д., перечислили в Минобороны.

Ранее в понедельник сообщалось, что российский Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области.

Накануне ВСУ потеряли порядка 200 военных в Курской области. А за день до этого отразили три контратаки ВСУ.