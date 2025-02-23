ВСУ потеряли более 200 военных и 2 склада боеприпасов на курском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Министерство обороны России заявило о значительных потерях ВСУ за прошедшие сутки на курском направлении. Согласно информации ведомства, было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, а также два склада боеприпасов. Среди потерь также числятся две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, четырнадцать боевых бронированных машин и четырнадцать автомобилей.

Кроме того, российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS, транспортно-заряжающую машину, два артиллерийских орудия, четыре миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.

За весь период боевых действий на курском направлении ВСУ, по данным Минобороны, потеряли свыше 62 850 военных, 376 танков, 288 боевых машин пехоты и 239 бронетранспортеров. В числе уничтоженной техники также значатся 1 991 боевая бронированная машина, 2 143 автомобиля, 467 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки РСЗО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские десантники успешно отбили контратаку ВСУ в районе Свердликово, находящемся на курском направлении, где ранее уже сообщалось об отражении трех атак ВСУ. Также активизировались полеты украинских истребителей F-16 и МиГ-29 вблизи границы Курской области, что может указывать на усиление активности украинских сил в регионе.