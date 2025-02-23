Тульские и крымские десантники в Курской области отразили контратаку ВСУ на Свердликово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десантники из Тулы и Крыма, входящие в состав группировки войск «Север», успешно отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Свердликово, Курская область, передает РИА «Новости». По словам командира с позывным «Томсон», атака была отбита с уничтожением нескольких боевых машин и пехоты противника.

Командир сообщил, что атака состояла из одной танковой единицы и четырех бронемашин пехоты. Российская артиллерия, заметив наступление, нанесла прицельный огонь, в результате чего танк был вынужден остановиться и отступить. Две боевые машины, продолжившие движение, были уничтожены с помощью дронов с оптоволоконным управлением и противотанковых управляемых ракет.

«Томсон» подчеркнул, что российские войска рано обнаружили противника и своевременно начали обстрел, что стало неожиданностью для ВСУ. В ходе операции оператор беспилотника из подразделения также отметил работу пулеметчика, который преследовал остатки группы пехоты ВСУ и уничтожил их огнем из пулемета. Разведчик с позывным «Зяба» добавил, что российский десантник начал стрелять по отступающим противникам, завершив операцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у границы Курской области активизировались полеты F-16 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово, а российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении.