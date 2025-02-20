Российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении

Tекст: Мария Иванова

В ходе наступления было нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Бондаревки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Казачьей Локни, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Махновки, Никольского и Суджи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Викторовки, Замостья, Колмакова, Косицы, Кубаткина, Куриловки, Мартыновки, Мелового, Новой Сорочины, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки, Мирлогов, Мирополья и Юнаковки в Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две американские машины пехоты Bradley, бронетранспортер, десять бронемашин, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62 200 военнослужащих, 373 танка, 279 машин пехоты, 229 бронетранспортеров, 1947 бронемашин, 2096 автомобилей, 461 артиллерийское орудие, 49 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в четверг тульские десантники рассказали, как освободили Свердликово в Курской области.

Накануне потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих.