Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.4 комментария
Тульские десантники рассказали, как освободили Свердликово в Курской области
Тульские десантники из 106-й дивизии окружили ВСУ в Свердликово, заходя с двух сторон, что привело к отступлению противника.
В Курской области подразделения 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, входящие в состав группировки «Север», успешно провели штурм населенного пункта Свердликово, сообщает РИА «Новости». Командир подразделения с позывным «Томсон» рассказал, что десантники заходили с двух сторон, создавая так называемые «клещи», что позволило окружить противника.
По словам командира, на первом этапе операции использовались авиация, артиллерия и ударные дроны для нанесения огневого поражения и проведения разведки передовых позиций ВСУ. После этого штурмовые подразделения выдвинулись ближе к Свердликово для зачистки. Сначала была атакована северная часть населенного пункта, а одновременно другая группа десантников заходила с западной стороны, создавая условия для окружения противника.
В результате действий российских десантников противник оказался в сложной ситуации и начал стремительно отступать. «Томсон» отметил, что из-за прекращения поступления еды, воды и боеприпасов моральное состояние противника ухудшилось. Мороз также способствовал их деморализации, что вынудило их покидать укрытия, позволяя российским войскам завершать зачистку территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские десантники взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск в Курской области. Также сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины на территории Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих. За одни сутки на Курском направлении украинские войска потеряли более 220 человек.