  • Новость часаДелегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва
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    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    В Европе заявили об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    Россиянам рассказали о введении сервиса «Мои чеки онлайн»
    Российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    Еврокомиссия объявила о планах увеличить военные расходы на Украину
    Названы потери американских компаний из-за ухода из России
    Каспийский трубопровод продолжил транспортировку нефти после атаки украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    27 комментариев
    18 февраля 2025, 13:36 • Новости дня

    ВСУ за сутки потеряли более 220 человек на Курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ, отражены две контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Колмакова, Косицы, Куриловки, Мартыновки, Мелового, Олешни, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Ободов и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены немецкий танк Leopard, два бронетранспортера, 14 бронемашин, три самоходные артустановки, в том числе две САУ «Богдана», два артиллерийских орудия, восемь минометов, пункт управления БПЛА и два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61530 военнослужащих, 370 танков, 276 машин пехоты, 224 бронетранспортера, 1915 бронемашин, 2031 автомобиль, 450 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Свердликово в Курской области.

    Ранее ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.

    Между тем стало известно что смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода.

    17 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде

    Зеленский отказался признавать итоги российско-американских переговоров

    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде
    @ Sven Hoppe/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не будет признавать результаты переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, поскольку Киев не участвует в обсуждениях и не был осведомлен о них, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не будет признавать результаты этих переговоров, поскольку считает любые обсуждения, касающиеся Украины, без ее участия недействительными, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, его предстоящий визит в Саудовскую Аравию не связан с российско-американскими переговорами. Он отметил, что планирует обсудить ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы узнать его мнение по поводу этих переговоров.

    Напомним, российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.

    Ранее Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

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    17 февраля 2025, 21:55 • Новости дня
    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой

    Стали известны детали соглашения США с Украиной о полезных ископаемых

    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предъявил Киеву требование на 500 миллиардов долларов в качестве «компенсации». На эту сумму США хотят взять на Украине контроль не только над важными месторождениями, но также портами, инфраструктурой, нефтью и газом.

    Как пишет The Telegraph, недавно на стол президента Владимира Зеленского лег проект контракта, который вызвал панику в Киеве. Условия документа фактически предполагали экономическую колонизацию Украины Соединенными Штатами на бессрочной основе, накладывая на страну непосильное бремя репараций.

    По данным издания, контракт, датированный 7 февраля 2025 года, носит отметку «Конфиденциально». В нем говорится о создании совместного инвестиционного фонда США и Украины. Соглашение охватывает «экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины», включая «минеральные ресурсы, нефть и газ, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)». Также указано, что «договор регулируется законодательством штата Нью-Йорк, без учета принципов коллизионного права».

    Согласно предлагаемому контракту, 50% всех доходов Украины от добычи ресурсов должны отчисляться США, Вашингтону достанется также 50% финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим сторонам» для будущей монетизации ресурсов. «Этот контракт означает: "Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей"», – заявил газете источник, близкий к переговорам.

    Вашингтон также получает приоритет на покупку экспортируемых минералов и почти полный контроль над украинской сырьевой экономикой. Управление фонда должно осуществляться исключительно США, что фактически передает контроль над природными ресурсами Украины американской стороне.

    Сам Владимир Зеленский предлагал США участие в добыче критически важных полезных ископаемых Украины еще в сентябре 2024 года, во время своего визита в Trump Tower. Он рассчитывал, что присутствие американских компаний создаст политический барьер для возможного повторного нападения России. «Однако Зеленский вряд ли ожидал столь жестких условий, сравнимых с репарациями, наложенными на Германию после Первой мировой войны. Экономические требования Трампа превышают условия Версальского договора, которые в дальнейшем были смягчены Лондонской конференцией 1921 года и планом Дауэса в 1924 году», – говорится в статье.

    Выступая на телеканале Fox News, Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» компенсировать Вашингтону 500 млрд долларов. «Если они не согласятся, их просто отдадут Путину», – предупредил он. По его словам, США уже потратили 300 млрд долларов, а продолжение поддержки Украины было бы «глупостью». Однако, по данным Конгресса, общий объем помощи составил 175 млрд долларов, из которых 70 миллиардов пошли на производство оружия в самих США.

    Опрошенные газетой эксперты ставят под сомнение заявления о гигантских ресурсных запасах Украины, оцениваемых в 26 триллионов долларов. Украинские литиевые месторождения действительно значительны, но с 2022 года цены на литий рухнули на 88%, а крупные запасы обнаружены по всему миру. К примеру, в Неваде месторождение McDermitt Caldera содержит 40 млн тонн лития, что делает США крупнейшим игроком в этой сфере.

    «Редкоземельные металлы вовсе не являются редкими. США отказались от их добычи в 1990-х из-за низкой рентабельности, что позволило Китаю получить монополию. Однако сейчас Вашингтон активно устраняет эту проблему», – пишет The Telegraph. Отмечается, что месторождения украинского сланцевого газа также сомнительны как источник прибыли: часть месторождений контролируется Россией, а другие расположены в сложных геологических условиях. Ранее компания Chevron уже отказалась от добычи газа в Польше и на Украине из-за высоких издержек.

    Ранее представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз выразил недовольство недальновидностью Владимира Зеленского в оценке соглашения о разработке полезных ископаемых.

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    17 февраля 2025, 20:25 • Видео
    У Зеленского осталось три варианта действий

    Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    17 февраля 2025, 19:24 • Новости дня
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, подчеркнув недоговороспособность ЕС и Британии.

    Небензя заявил о безвозвратной потере Украиной ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом он сообщил на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, которая утвердила Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, передает ТАСС.

    Небензя также отметил, что страны ЕС и Британия не обладают способностью к заключению соглашений и не могут быть стороной будущих договоренностей по Украине. Он подчеркнул, что соглашения должна реализовывать новая власть в Киеве, избранная на демократических выборах.

    По словам дипломата, будущая Украина должна стать демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим в военные блоки и альянсы. «Сегодня мы понимаем, что гаранты «Минска», да и в целом страны Евросоюза и Британия абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса», – добавил Небензя.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в намерении использовать «территориальные уступки» для этнической резни, отметив, что США играют важную роль в украинском кризисе.

    Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц. Глава МИД также подчеркнул, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

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    17 февраля 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров: Территориальные уступки Украине сделаны при СССР

    Лавров рассказал о территориальных уступках Украине при создании СССР на пресс-конференции

    Tекст: Вера Басилая

    При образовании СССР Украине были предоставлены значительные территории, освоенные ранее русскими людьми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем напомнил, что огромные территории, которые столетиями осваивались русскими, были включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики, передает ТАСС.

    Российский министр подчеркнул, что по причинам, которые были озвучены президентом России, эти земли, на которых русские строили города и порты, были переданы Украине.

    Кроме того, Лавров отметил, что американские представители обсуждают подходы к украинскому кризису, хотя неясно, кто будет уполномочен представлять администрацию Вашингтона по этой теме.

    Лавров добавил, что представители США начинают упоминать тему территориальных уступок, и призвал ознакомиться с историей, как это делает президент России Владимир Путин. Министр подчеркнул, что это обсуждение связано с поиском компромиссов в решении украинского кризиса.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал, что США считают возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистичным.

    Министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

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    18 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.

    По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.

    Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.

    Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.

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    17 февраля 2025, 22:11 • Новости дня
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На намеченных на вторник переговорах в Эр-Рияде будут представлены российская и американская стороны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние», – пояснил Ушаков в эфире «России 24», говоря о приезде в Саудовскую Аравию украинской делегации, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что других переговоров в Эр-Рияде не может быть.

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

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    17 февраля 2025, 21:45 • Новости дня
    Участники переговоров в Париже разошлись в вопросе отправки военных на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.

    Как заявил корреспондент BFMTV Леопольд Одебер, стороны разделились на два лагеря, передает ТАСС. По его словам, британские представители высказались за отправку военных на Украину, в то же время польская и немецкая делегации выступили против такого шага.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии. До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об отказе США отправить военных на Украину.

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    18 февраля 2025, 07:33 • Новости дня
    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Премьер Италии Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС, пишет Sole 24 Ore.

    По данным газеты, Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по ситуации на Украине, передает «Российская газета».

    Премьер посчитала, что обсуждение должно было проводиться с участием лидеров всех стран ЕС, особенно тех, которые географически ближе к России.

    По информации Sole 24 Ore, Мелони дала понять, что противостоит созданию «антитрамповского формата» для решения украинского вопроса, подчеркнув, что Соединенные Штаты хотят решить конфликт, и Европа должна помочь Вашингтону в его урегулировании.

    Премьер добавила, что только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут привести к успешному разрешению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

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    18 февраля 2025, 02:10 • Новости дня
    Маск оценил прибытие Лаврова и Ушакова в Саудовскую Аравию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал видеозаписи с приездом главы МИД России Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова.

    «Вот так выглядит компетентное руководство», – прокомментировал Маск в X прибытие Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд.

    В ролике запечатлено, как с трапа самолета спускаются глава МИД и помощник главы российского государства.

    Напомним, Лавров и Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Сам Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

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    17 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет

    Орбан заявил о второстепенной роли ЕС на переговорах России и США о будущем мире

    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза останутся в стороне от ключевых переговоров между Россией и США, в результате которых будет определено будущее мирового порядка, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз потерял возможность взять инициативу в прекращении конфликта на Украине и теперь будет узнавать о будущих переговорах из газет. Глава венгерского правительства отметил, что президенты России и США могут обсудить не только вопросы Украины, но и будущее мироустройства, а также цены на энергоносители, технологии, торговлю.

    Орбан также добавил, что для европейцев особенно неприятно будет оставаться в роли зрителей этих событий, несмотря на их значимость для мировой политики.

    Ранее экс-советник президента США Фред Флейтц заявил, что европейские лидеры «впадают в истерику» из-за отсутствия на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах по Украине преждевременно, поскольку только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    18 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Китай ответил на вопрос о возможной отправке войск на Украину

    МИД Китая отказался комментировать возможность отправки миротворцев на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на брифинге во вторник заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину. Он подчеркнул, что Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, которую высказывал неоднократно.

    Ранее журнал Economist сообщал о предложении американских чиновников в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы, в том числе из неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия. Однако Китай воздерживается от комментариев на подобные темы, указывая на свою нейтральную позицию.

    Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай поддерживает мировые усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    The Times сообщила, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предметных переговоров о размещении миротворческих контингентов на Украине не проводилось.

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    17 февраля 2025, 22:44 • Новости дня
    В Госдуме предложили запретить возврат в Россию компаниям, финансировавшим ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо наложить запрет для возврата на российский рынок для западных компаний, которые выделяли деньги украинской армии, заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

    Такие компании не должны иметь возможность снова зарабатывать на российском рынке, они ушли из России, раскритиковав ее политику, и теперь хотят вернуться без последствий, пояснил парламентарий ТАСС.

    Необходимо также вводить повышенные пошлины на западные товары, производство которых освоено в России, и жесткие требования по локализации для других продуктов. В качестве примера он привел китайскую компанию Haval, которая обязана с каждым годом увеличивать долю производимых в России деталей.

    «Дать вернуться просто так – это неуважение. В первую очередь – к нашим предпринимателям. Они три года вкалывали, чтобы в России все было. Помогали СВО. Развивались, вопреки росту налогов и запредельной ставке ЦБ. И худшее, что можно придумать, – сказать им: «Спасибо, но вы больше не нужны. У нас тут Bershka возвращается. Сворачивайтесь», – сказал депутат.

    На ваш взгляд
    Надо ли разрешить западным брендам возвратиться в Россию?





    Результаты

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западные бренды могут вернуться на российский рынок на конкурентной основе, что будет выгодно для отечественных потребителей.

    Коментарии (15)
    17 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США

    Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров с администрацией США

    Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США
    @ Артем Попов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в российско-американских переговорах, передает ТАСС.

    Правительственный борт с российской делегацией приземлился в аэропорту саудовской столицы. Переговоры между делегациями РФ и США запланированы на вторник.

    Основные темы обсуждений включают восстановление всего комплекса двусторонних отношений и подготовку к встрече лидеров. Также планируется обсудить возможные переговоры по урегулированию на Украине.

    Согласно данным телеканала CNN, делегацию США в Эр-Рияде возглавляют госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

    Владимир Зеленский отметил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

    Коментарии (2)
    17 февраля 2025, 14:35 • Новости дня
    Порошенко рассказал о выдвинутом условии, чтобы избежать санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что ему предлагали не применять санкции в обмен на поддержку законопроекта о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС.

    Порошенко подчеркнул, что атака на него связана с его требованием санкций против экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова и прекращением транзита российской нефти через Украину, передает РИА «Новости».

    Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ранее сообщал, что украинский парламент проголосовал за законопроект о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС, которое ранее было куплено Болгарией у Москвы для проекта АЭС «Белене».

    Порошенко также отметил, что санкции против него привели к блокировке его карт и аресту активов, что затрудняет ему повседневные действия. Однако он подчеркнул, что такие меры вредят самой Украине, подрывая ее имидж и вызывая политические раздоры внутри страны.

    Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «жабогадюкингом» введенные санкции Зеленского против Порошенко. Также сообщалось, что заседание Верховной рады Украины прервалось после потасовки, возникшей из-за санкций против Порошенко.

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    18 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Пушков заявил о провале саммита по Украине из-за бездействия Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков раскритиковал лидеров Европы за упущенные возможности на саммите в Париже, созванном для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В своем Telegram-канале он указал, что европейские лидеры упустили возможность содействовать мирному урегулированию конфликта, сделав ставку на продолжение войны.

    Сенатор отметил, что саммит закончился полным провалом из-за усиливающейся беспомощности европейских стран на фоне изменения политики США и переговорного процесса между лидерами России и США. Европа, по его мнению, оказались на обочине мировой политики, упустив шанс инициировать мир.

    В заключение Пушков добавил, что европейские лидеры таким образом сами себя лишили возможности влиять на мировые события.

    Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    Коментарии (5)
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