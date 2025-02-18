Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.6 комментариев
ВСУ за сутки потеряли более 220 человек на Курском направлении
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ, отражены две контратаки противника, сообщили в Минобороны.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Колмакова, Косицы, Куриловки, Мартыновки, Мелового, Олешни, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Ободов и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены немецкий танк Leopard, два бронетранспортера, 14 бронемашин, три самоходные артустановки, в том числе две САУ «Богдана», два артиллерийских орудия, восемь минометов, пункт управления БПЛА и два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61530 военнослужащих, 370 танков, 276 машин пехоты, 224 бронетранспортера, 1915 бронемашин, 2031 автомобиль, 450 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне российские войска освободили Свердликово в Курской области.
Ранее ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.
Между тем стало известно что смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода.