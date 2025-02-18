Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой

Стали известны детали соглашения США с Украиной о полезных ископаемых

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет The Telegraph, недавно на стол президента Владимира Зеленского лег проект контракта, который вызвал панику в Киеве. Условия документа фактически предполагали экономическую колонизацию Украины Соединенными Штатами на бессрочной основе, накладывая на страну непосильное бремя репараций.

По данным издания, контракт, датированный 7 февраля 2025 года, носит отметку «Конфиденциально». В нем говорится о создании совместного инвестиционного фонда США и Украины. Соглашение охватывает «экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины», включая «минеральные ресурсы, нефть и газ, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)». Также указано, что «договор регулируется законодательством штата Нью-Йорк, без учета принципов коллизионного права».

Согласно предлагаемому контракту, 50% всех доходов Украины от добычи ресурсов должны отчисляться США, Вашингтону достанется также 50% финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим сторонам» для будущей монетизации ресурсов. «Этот контракт означает: "Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей"», – заявил газете источник, близкий к переговорам.

Вашингтон также получает приоритет на покупку экспортируемых минералов и почти полный контроль над украинской сырьевой экономикой. Управление фонда должно осуществляться исключительно США, что фактически передает контроль над природными ресурсами Украины американской стороне.

Сам Владимир Зеленский предлагал США участие в добыче критически важных полезных ископаемых Украины еще в сентябре 2024 года, во время своего визита в Trump Tower. Он рассчитывал, что присутствие американских компаний создаст политический барьер для возможного повторного нападения России. «Однако Зеленский вряд ли ожидал столь жестких условий, сравнимых с репарациями, наложенными на Германию после Первой мировой войны. Экономические требования Трампа превышают условия Версальского договора, которые в дальнейшем были смягчены Лондонской конференцией 1921 года и планом Дауэса в 1924 году», – говорится в статье.

Выступая на телеканале Fox News, Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» компенсировать Вашингтону 500 млрд долларов. «Если они не согласятся, их просто отдадут Путину», – предупредил он. По его словам, США уже потратили 300 млрд долларов, а продолжение поддержки Украины было бы «глупостью». Однако, по данным Конгресса, общий объем помощи составил 175 млрд долларов, из которых 70 миллиардов пошли на производство оружия в самих США.

Опрошенные газетой эксперты ставят под сомнение заявления о гигантских ресурсных запасах Украины, оцениваемых в 26 триллионов долларов. Украинские литиевые месторождения действительно значительны, но с 2022 года цены на литий рухнули на 88%, а крупные запасы обнаружены по всему миру. К примеру, в Неваде месторождение McDermitt Caldera содержит 40 млн тонн лития, что делает США крупнейшим игроком в этой сфере.

«Редкоземельные металлы вовсе не являются редкими. США отказались от их добычи в 1990-х из-за низкой рентабельности, что позволило Китаю получить монополию. Однако сейчас Вашингтон активно устраняет эту проблему», – пишет The Telegraph. Отмечается, что месторождения украинского сланцевого газа также сомнительны как источник прибыли: часть месторождений контролируется Россией, а другие расположены в сложных геологических условиях. Ранее компания Chevron уже отказалась от добычи газа в Польше и на Украине из-за высоких издержек.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз выразил недовольство недальновидностью Владимира Зеленского в оценке соглашения о разработке полезных ископаемых.