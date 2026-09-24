Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
Прокуратура арестовала дом экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску
Правоохранительные органы Румынии арестовали недвижимость бывшего кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску в связи с делом о создании преступной группы и крупном мошенничестве, сообщило управление прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT).
«24 сентября 2026 года прокуратура Управления по расследованию преступлений, связанных с организованной преступностью и терроризмом распорядилась о проведении превентивной меры в виде ареста имущества, расположенного в коммуне Могошоая, округ Илфов, принадлежащего 64-летнему обвиняемому, находящемуся под следствием по обвинению в совершении преступлений, связанных с формированием организованной преступной группы и мошенничеством особо тяжкого характера, в непрерывном порядке», – приводит РИА «Новости» заявление DIICOT.
Судебные источники подтверждают, что вилла в коммуне Могошоая принадлежит Джеорджеску. Накануне управление по борьбе с оргпреступностью сообщило о его задержании по подозрению в создании преступной группы и крупном мошенничестве, после чего политик был помещен под судебный контроль.
По информации румынской прессы, ущерб от предполагаемых действий оценивается более чем в 1,1 млн евро. В материалах дела упоминаются еще два гражданина Румынии и один итальянец. Следствие считает Джеорджеску координатором этой группы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, румынские следователи задержали Кэлина Джеорджеску по подозрению в создании преступной группы.
Ранее суд запретил политику покидать страну в течение 60 дней. Американский предприниматель Илон Маск назвал преследование экс-кандидата в президенты полным бардаком.