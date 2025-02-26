Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Кандидат в президенты Румынии Джорджеску получил подписку о невыезде
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску оказался под подпиской о невыезде на два месяца по решению суда, сообщает Realitatea TV.
Как сообщили источники телеканала в генпрокуратуре, Джеорджеску переведен под судебный контроль, ему запрещается покидать страну в течение 60 дней. Также ему нельзя размещать контент в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Бухаресте задержали бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и доставили на допрос в Генпрокуратуру. Ему предъявили обвинения в шести правонарушениях, включая действия против конституционного порядка и создание антисемитской организации.
Сенатор Алексей Пушков выступил с критикой властей Румынии, обвиняя их в попытке устранения Джорджеску по надуманным обвинениям и в стремлении удержать власть в руках либералов.
Американский предприниматель Илон Маск выразил свое возмущение по поводу задержания Джорджеску, назвав ситуацию «полным бардаком».