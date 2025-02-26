Tекст: Валерия Городецкая

Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал задержание бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску. По его словам, румынские власти и Брюссель боятся Джорджеску, поскольку их либеральные оппоненты не пользуются популярностью.

«Иногда спрашивают: а что такое либеральная диктатура? Это когда власть принадлежит только либералам, а за другими партиями отрицается право прийти к власти», – заявил Пушков, подчеркивая, что Румыния является ярким примером этого.

Он также призвал прекратить называть Джорджеску ультраправым, объяснив, что он является «подлинным консерватором, евроскептиком и православным». Пушков отметил, что такие же позиции разделяют многие граждане России, в которых нет ничего от ультраправых. По мнению сенатора, обвинения против Джорджеску, которые стали основанием для его задержания, надуманны и направлены на устранение его с выборов.

Напомним, бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали в Бухаресте и доставили на допрос в Генпрокуратуру. Политика подозревают в якобы организации деятельности, направленной против конституционного порядка, причастности к «организации с фашистским характером» и в ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании.