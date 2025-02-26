Полиция Румынии задержала экс-кандидата в президенты Джорджеску

Tекст: Валерия Городецкая

Политика подозревают в якобы организации деятельности, направленной против конституционного порядка, причастности к «организации с фашистским характером» и в ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании, сообщил телеканал Stirile Pro TV.

Отмечается, что автомобиль Джорджеску остановили сотрудники полиции в Бухаресте. После чего политика доставили на допрос в Генпрокуратуру.

После задержания Джорджеску группа парламентариев «Альянса за объединение румын», который поддерживает его кандидатуру на президентских выборах, заявила, что во главе с лидером этой партии Джордже Симионом отправится в Генпрокуратуру, чтобы «потребовать объяснений», передает ТАСС. В настоящее время вокруг здания ведомства находятся жандармы.

Также в этот день прокуроры и полицейские провели около 40 обысков в пяти румынских уездах в рамках уголовного дела о действиях против конституционного порядка и ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании.

Кроме того, Высокий кассационный суд отклонил иск Джорджеску о том, чтобы рассекреченные спецслужбами документы, на основе которых в декабре прошлого года были аннулированы президентские выборы, не принимались во внимание.

Напомним, на выборах в Румынии лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.