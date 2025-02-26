Маск назвал «бардаком» задержание Джорджеску

В Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских

Tекст: Вера Басилая

В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из магазинов в подмосковном поселке Ермолино, передает ТАСС.

По прибытии на место полицейские обнаружили уроженца Дагестана в неадекватном состоянии. Он отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. При попытке его задержания, при посадке мужчины в служебный автомобиль, его знакомые попытались воспрепятствовать действиям полиции, провоцируя конфликт.

В результате правоохранители были вынуждены задержать 27 человек из общежития, включая главного зачинщика инцидента, 1998 года рождения.

В отношении нарушителя было составлено административное дело за неповиновение законным распоряжениям полиции, он был арестован на 13 суток. По предварительным данным, его знакомые во время задержания повалили одного из полицейских на землю и нанесли ему удары по голове. Все задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Дагестане водитель 2002 года рождения открыл огонь по полицейским на въезде в село Хучни и был ранен при задержании.

Ранее сообщалось, что Дербентский горсуд арестовал сына бывшего главы Табасаранского района по обвинению в нападении на полицейского.

В начале февраля в Дербенте полицейский ППС получил огнестрельное ранение в бедро, в нападении подозревают нескольких человек, включая сына бывшего главы Табасаранского района.