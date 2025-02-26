Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Маск назвал «бардаком» задержание Джорджеску
Американский предприниматель Илон Маск выразил свое возмущение по поводу задержания экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску.
Маск назвал ситуацию «полным бардаком» и подчеркнул, что Джорджеску был лидером по количеству голосов на прошедших выборах, передает РИА «Новости».
«Они просто задержали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак», – написал предприниматель в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Напомним, бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали в Бухаресте и доставили на допрос в Генпрокуратуру, его подозревают в якобы организации деятельности, направленной против конституционного порядка, причастности к «организации с фашистским характером» и в ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании.
На выборах в Румынии лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.