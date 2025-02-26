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Генпрокуратура Румынии предъявила шесть обвинений Джорджеску
Бывшему кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску предъявили обвинения в шести правонарушениях, включая действия против конституционного порядка и создание антисемитской организации.
Генеральная прокуратура Румынии официально предъявила обвинения Кэлину Джорджеску, бывшему кандидату в президенты, в совершении шести правонарушений, сообщает агентство Аджерпрес, передает ТАСС.
Ему инкриминируется участие в действиях против конституционного порядка, создание организации фашистского, расистского или человеконенавистнического характера, а также публичное продвижение культа личностей, виновных в геноциде и военных преступлениях.
На сайте Генеральной прокуратуры указано, что возбуждено уголовное расследование в отношении физического лица, без упоминания имени Джорджеску. Однако агентство уточняет, что именно Джорджеску в течение 60 дней будет находиться под судебным надзором.
Кроме вышеупомянутых обвинений, Джорджеску также вменяют предоставление ложных сведений и создание антисемитской организации.
Напомним, в Бухаресте задержали бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и доставили на допрос в Генпрокуратуру.
Сенатор Алексей Пушков выступил с критикой властей Румынии, обвиняя их в попытке устранения Джорджеску по надуманным обвинениям и в стремлении удержать власть в руках либералов.
Американский предприниматель Илон Маск выразил свое возмущение по поводу задержания Джорджеску, назвав ситуацию «полным бардаком».