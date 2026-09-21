Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко.2 комментария
Экс-кандидата в президенты Румынии задержали за создание ОПГ
Экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску задержали за создание ОПГ
Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску задержан по подозрению в якобы создании преступной группы и мошенничестве, сообщила пресс-служба Управления прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT).
Следователи задержали политика, когда он находился в пробке на одной из трасс в Бухаресте, после чего его доставили домой для проведения обыска. Прокуроры провели пять обысков в радиусе Бухареста, а также в городах Могошоая, Чолпани и Буфтя, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что вместе с экс-кандидатом были задержаны еще один гражданин Румынии и гражданин Италии в рамках расследования дела об организованной преступной группе и мошенничестве в особо крупных размерах.
На президентских выборах в Румынии, прошедших в ноябре 2024 года, Джеорджеску лидировал в первом туре, набрав 22,94% голосов, однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты голосования из-за нарушений, что привело к массовым протестам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году издание Politico заявило о готовившемся в Румынии перевороте из-за Джеорджеску.
Весной 2025 года он назвал отказ в регистрации ударом по демократии. В феврале того же года кандидат осудил политику Киева.