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«Сибур» начал пусконаладку нового завода полипропилена в Тобольске
Возведение масштабного комплекса в Тюменской области завершено на 92%, а выход предприятия на полную мощность обеспечит рынок сотнями тысяч тонн востребованных полимеров.
Российский нефтехимический холдинг приступил к тестированию оборудования на новом производстве полипропилена (ДГП-2) в Тобольске, передает ТАСС.
Мощность строящегося объекта на базе «Запсибнефтехима» составит 570 тыс. тонн в год. Общий прогресс реализации этого масштабного проекта уже достиг 92%.
«Ориентируемся на то, что комплексное опробование и пусковые операции начнем в первом квартале 2027 года», – рассказал глава компании Михаил Карисалов. По его словам, для выхода на стабильные режимы и освоения ассортимента потребуется от четырех до шести месяцев.
Новый комплекс обеспечит выпуск 15 уникальных для России марок полипропилена. Они найдут применение в медицине, автомобилестроении и производстве упаковки. После удовлетворения внутреннего спроса продукцию планируют активно экспортировать на перспективные рынки Юго-Восточной Азии* и Африки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин оценил вклад совместного предприятия «Сибура» и китайской Sinopec в развитие Амурской области.
Ранее компания совместно с партнерами локализовала производство полимерных деталей для автомобилей белорусской марки Belgee.
Правительство России выделило 50 млрд рублей на поддержку строительства объектов большой химии для выпуска востребованных полимеров.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ