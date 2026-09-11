На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.2 комментария
Нейросети спрогнозировали уверенную победу «Единой России» на выборах в Госдуму
Моделирование итогов думских выборов с помощью нескольких нейросетей показало сохранение парламентского большинства «Единой России» с результатом до 55% голосов.
Эксперты провели эксперимент по прогнозированию выборов в Государственную думу 2026 года с помощью языковых моделей, пишет Lenta.ru. Нейросети опирались на свежие данные социологов, учитывали особенности смешанной системы, мобилизацию сторонников и динамику явки.
Все модели сошлись в том, что «Единая Россия» сохранит большинство, оценив ее результат в диапазоне 48–55% голосов и 310–340 мандатов. ChatGPT, Gemini и «Алиса» вывели на второе и третье места КПРФ и ЛДПР, тогда как DeepSeek поставил партию «Новые люди» на третью позицию с результатом до 11%, отправив «Справедливую Россию» в зону риска непрохождения пятипроцентного барьера. ГигаЧат, напротив, видит «Справедливую Россию» впереди «Новых людей» в борьбе за четвертое и пятое места.
Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов назвал использование ИИ в электоральном прогнозировании перспективным инструментом для аналитиков. «По основному тренду – сохранению значительного преимущества ЕР – прогноз ИИ сходится с данными последних опросов ВЦИОМ», – заявил он, добавив, что расхождения по остальным партиям дают материал для анализа устойчивости поддержки и влияния явки.
По данным опроса ВЦИОМ от 4 сентября, у «Единой России» 37,2%, тогда как суммарный показатель четырех парламентских конкурентов составляет 37,1%, а отрыв от ближайшего соперника достигает 25,6 процентного пункта. Усредненный по диапазонам прогноз четырех нейросетей дает партии 51,1% голосов и 310–340 мандатов, то есть примерно 69–76% состава Госдумы. Листратов подчеркнул, что важно различать рейтинг среди всех опрошенных и прогноз итогового голосования, совпадение в оценке лидерства не означает буквального совпадения процентов.
Говоря о партии «Новые люди», эксперт счел объяснимым разрыв между прогнозом нейросетей в 8,9% и оценкой ВЦИОМ в 11,5%. Он указал, что часть поддержки носит характер «рейтинга ожиданий» или «хайпового процента», который еще предстоит превратить в реальные голоса, а ядро партии, по его мнению, только формируется.
Политолог Антон Хащенко согласился, что выводы ИИ в целом совпадают с оценками экспертного сообщества по расстановке сил и возможным процентам партий. Он отметил, что все нейросети, включая три иностранные, показывают схожий расклад, что снижает сомнения в их ангажированности. По словам Хащенко, модели учитывают не только социологию, но и потенциал партий по мобилизации сторонников, уровень поддержки со стороны власти, экспертные оценки и другие параметры, на основе которых и формируется прогноз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ ожидал на выборах в Госдуму поддержку «Единой России» на уровне 51–53% и прохождение в парламент четырех партий.
Социологи предсказывали победу «Единой России» при явке свыше 50% и борьбу ЛДПР с «Новыми людьми» за третье место при сохранении второго места за КПРФ.
Эксперты указывали, что в выборах 2026 года смогут участвовать около 113 млн россиян, а жители новых регионов России впервые будут голосовать на выборах депутатов Госдумы.