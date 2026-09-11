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Руководство Finnair возмутилось потерей доступа к воздушному пространству России
Глава Finnair Куусито назвал нечестными полеты авиакомпаний Китая через Россию
Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на «нечестные условия игры», заявив, что после потери доступа к воздушному пространству России перевозчику приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, тогда как китайские авиакомпании продолжают летать быстрее через РФ, передает агентство Reuters.
Европейскому перевозчику приходится значительно удлинять маршруты азиатских рейсов, передает РИА «Новости». «После потери доступа к российскому воздушному пространству Finnair была вынуждена менять маршруты рейсов и перераспределять объем воздушных перевозок, тогда как ее китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом по времени и издержкам», – говорится в сообщении агентства.
Туркка Куусисто пояснил, что перелет из Шанхая в Хельсинки ранее занимал около восьми часов, а теперь требует более 12 часов. Сложившуюся ситуацию топ-менеджер назвал крайне нечестными условиями игры. Кроме того, авиакомпания испытывает растущее давление со стороны перевозчиков из стран Персидского залива.
Западные страны закрыли небо для российских самолетов после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В качестве ответной меры Москва ограничила выполнение полетов для авиакомпаний из 36 государств, включая Финляндию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, финская авиакомпания Finnair сильнее остальных европейских перевозчиков пострадала от закрытия российского воздушного пространства.
Власти США для выравнивания конкуренции предложили запретить китайским самолетам транзитные полеты над территорией России.
Пять европейских авиакомпаний из-за невыгодных условий отменили рейсы в страны Азии.