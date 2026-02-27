Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Путин поручил проработать продление времени работы детских садов
Президент России Владимир Путин поручил к 1 декабря провести мониторинг мер, касающихся продления времени работы детсадов, следует из поручений на сайте Кремля.
Президент Владимир Путин распорядился изучить возможность изменения режима работы дошкольных учреждений с учетом реальной занятости матерей и отцов, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами кабмина, опубликованного на сайте Кремля. Владимир Путин ждет доклад по этому вопросу к 1 декабря 2026 года.
«Правительству Российской Федерации обеспечить проведение мониторинга реализации мер и региональных механизмов, касающихся продления времени работы дошкольных образовательных организаций с учетом графиков занятости родителей», – отмечается в документе.
Власти также должны представить предложения по учету мнения семей о качестве условий обучения. Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Минпросвещения разъяснило право дошкольных учреждений самостоятельно корректировать график работы по запросам семей.
В Общественной палате предложили продлить время пребывания детей в садах до восьми часов вечера.
Ранее президент Владимир Путин указал на необходимость увеличения срока нахождения ребенка в яслях и детских садах.