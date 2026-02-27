Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
Киев надеется с помощью провокаций на украино-венгерской границе расшатать ситуацию в Будапеште, ослабив позиции премьера Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Но на Банковой не учитывают, что защита суверенитета страны соответствует большинству венгерского электората, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Венгрия развернула войска и средства ПВО на границе с Украиной.
«У Венгрии действительно есть военная необходимость в стягивании армии и ПВО к границам. В Будапеште прекрасно понимают, что Украина вполне может пойти дальше перекрытия нефтепровода «Дружба» и решиться на боевые провокации против критически важных энергообъектов республики», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».
«Киев руководствуется стремлением понравиться Брюсселю, который был бы не против накалить обстановку в Венгрии накануне парламентских выборов. Зеленский рассчитывает подорвать позиции премьера Виктора Орбана, убедив его сторонников начать поддерживать Киев в якобы «борьбе за безопасность всей Европы», – продолжил собеседник.
«По замыслу Зеленского, инциденты на украино-венгерской границе убедят электорат Орбана в том, что с Киевом нельзя ссориться, а вложения в украинскую безопасность являются необходимостью для любого члена ЕС. Причем Банковая рассчитывает провести провокации руками якобы вышедших из-под контроля подразделений ВСУ, военизированных формирований националистов или даже групп сбежавших «ухилянтов», – заметил он.
«Нужно напомнить, что у многих западно-украинских ультраправых течений мадьяры находятся в перечне врагов вместе с традиционной триадой: «москали, жиды и ляхи». Таким образом, то, что делает Венгрия – это упреждающие мероприятия по пресечению потенциальных провокаций Киева», – указал эксперт.
«Самое интересное, что Зеленский просчитался и тут, поскольку усиление венгерских войск на границе с Украиной соответствует запросу абсолютного большинства местных жителей. Они справедливо трактуют ситуацию, как защиту суверенитета страны. А она актуальна при любой власти», – заметил аналитик.
Политолог уточнил, что конкурент правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» – Петер Мадьяр с «Партией уважения и свободы» – в публичной риторике также сторонится от поддержки Киева. «Тактика грамотная с политтехнологической точки зрения», – подчеркнул Скачко.
Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил об удвоении количества вертолетов у границы с Украиной для защиты 20 критически важных энергообъектов. «Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве», – цитирует его РИА «Новости».
Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры. Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отдал приказ об усилении защиты критически важной энергетической инфраструктуры на границе с Украиной. «Солдаты и необходимое оборудование для отражения потенциальных атак будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов», – сказал он после заседания Венгерского совета обороны.
«Полиция также будет патрулировать с усиленными силами территорию вокруг нескольких электростанций, распределительных центров и пунктов управления», – сказал он. Также Орбан опубликовал в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) открытое письмо с обвинениями в адрес Зеленского.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ