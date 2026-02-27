Автомобиль с флагом Израиля в Египте протаранил прохожих

Водитель Jeep Cherokee с флагом Израиля сбил людей в Египте

Tекст: Мария Иванова

Инцидент с автомобилем произошел в египетской провинции Гиза, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sada El Balad.

Машина Jeep Cherokee с изображением флага Израиля на стекле сбила нескольких человек в деревне Кирдаса, после чего водитель был задержан полицией.

По данным телеканала, все началось с того, что автовладелец приехал в отделение оператора связи и припарковал машину, чем вызвал недовольство владельца одного из местных магазинов. Между ними вспыхнул конфликт, к автомобилю подбежали жители деревни, заметили на стекле израильский флаг и начали преследовать машину.

«В ходе расследования было установлено, что водитель Jeep Cherokee попытался скрыться после того, как увидел людей, приближающихся к его автомобилю, на котором изображен израильский флаг. Во время бегства он совершил наезд на нескольких человек, которые получили травмы и ушибы», – говорится в сообщении телеканала

Позднее полиция задержала водителя, выяснила, что он работает агрономом, и начала допрос, устанавливая, был ли он пьян и по каким причинам наклейка с флагом появилась на автомобиле.

