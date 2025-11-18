При нападении на Западном берегу погиб израильтянин

При нападении на Западном берегу погиб один израильтянин

Tекст: Ольга Иванова

Один человек погиб и трое получили ранения в результате нападения рядом с Иерусалимом, сообщает ТАСС. Инцидент произошел у перекрестка Гуш-Эцион на Западном берегу реки Иордан, примерно в 16 километрах к юго-западу от города.

По данным портала Ynet, нападавшие наехали на автобусную остановку, после чего напали с ножами на прохожих. Пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь сотрудниками национальной службы скорой помощи Израиля. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Армия обороны Израиля уточнила: «Солдаты ликвидировали двух террористов на месте происшествия». Военные также добавили, что в автомобиле нападавших была обнаружена взрывчатка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Хюрт рядом с Кельном автомобиль совершил наезд на группу школьников. В результате происшествия два ребенка получили травмы. Один из пострадавших детей оказался в тяжелом состоянии.

