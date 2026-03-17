Tекст: Дмитрий Зубарев

Лариджани заявил, что Иран вскоре одержит победу над агрессорами, передает ТАСС.

В своем выступлении Лариджани провел параллели между событиями, предшествовавшими исламской революции 1979 года, и нынешней ситуацией, подчеркнув уверенность в победе иранского народа.

Он напомнил, что ранее премьер-министр шахского режима отрицал подлинность протестного движения, называя его «магнитофонными голосами», а теперь в Вашингтоне утверждают, что массовые антиамериканские и антиизраильские демонстрации в Иране якобы смонтированы с помощью искусственного интеллекта.

Лариджани также обратил внимание на связи американской элиты с Джеффри Эпштейном, подчеркнув: «Историческая победа народа Ирана над недобитками сети острова Эпштейна близка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую базу в Эрбиле. Иран осуществил ракетный удар по базе военно-морских сил США в Бахрейне.