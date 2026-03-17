Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
В Иране объявили о скорой победе над «недобитками с острова Эпштейна»
Иран скоро одержит победу над агрессорами,заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани, напомнив о связях американской элиты с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном.
В своем выступлении Лариджани провел параллели между событиями, предшествовавшими исламской революции 1979 года, и нынешней ситуацией, подчеркнув уверенность в победе иранского народа.
Он напомнил, что ранее премьер-министр шахского режима отрицал подлинность протестного движения, называя его «магнитофонными голосами», а теперь в Вашингтоне утверждают, что массовые антиамериканские и антиизраильские демонстрации в Иране якобы смонтированы с помощью искусственного интеллекта.
Лариджани также обратил внимание на связи американской элиты с Джеффри Эпштейном, подчеркнув: «Историческая победа народа Ирана над недобитками сети острова Эпштейна близка».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую базу в Эрбиле. Иран осуществил ракетный удар по базе военно-морских сил США в Бахрейне.