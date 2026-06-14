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Силы ПВО за семь часов сбили 110 украинских дронов над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа за семь часов, сообщили в Минобороны.
«с 07.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что вражеские аппараты были сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей. Кроме того, перехват дронов осуществлялся над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июня российские военные уничтожили 185 украинских беспилотников над 12 регионами страны.
Днем ранее дежурные расчеты зенитных комплексов перехватили 67 вражеских дронов самолетного типа.
8 июня средства противовоздушной обороны ликвидировали 95 аппаратов противника за шесть часов.