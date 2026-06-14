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    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    14 июня 2026, 15:01 • Новости дня

    Силы ПВО за семь часов сбили 110 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа за семь часов, сообщили в Минобороны.

    «с 07.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что вражеские аппараты были сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей. Кроме того, перехват дронов осуществлялся над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июня российские военные уничтожили 185 украинских беспилотников над 12 регионами страны.

    Днем ранее дежурные расчеты зенитных комплексов перехватили 67 вражеских дронов самолетного типа.

    8 июня средства противовоздушной обороны ликвидировали 95 аппаратов противника за шесть часов.

    13 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания в Старобельске бывший американский разведчик Скотт Риттер попал под атаку украинских дронов и был срочно вывезен из города.

    О налете украинских беспилотников на Старобельск в момент приезда в город Скотта Риттера сообщает ТАСС.

    По его данным, дроны ВСУ атаковали населенный пункт именно тогда, когда бывший американский разведчик находился там с визитом, после чего его оперативно эвакуировали.

    Риттер рассказал о пережитом обстреле. «Когда уже прибыл в Старобельск, то непосредственно было два громких взрыва. Сначала сказали, что это просто сработало ПВО. Но, как потом оказалось, и меня быстро оттуда увезли, это действительно было попадание украинских дронов», – сказал Риттер.

    Он заметил, что сначала окружающие пытались объяснить звуки срабатыванием системы противовоздушной обороны. Однако впоследствии стало ясно, что удары нанесли украинские беспилотники, после чего было принято решение немедленно вывезти его из города.

    В субботу Риттер, посетив Старобельск, исключил версию ошибки при ударе ВСУ по колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку иностранных СМИ в Старобельск к месту атаки на колледж. До этого МИД России после теракта в Старобельске заявил о переходе к системным ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

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    14 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ, сообщило Минобороны.

    Блокированные формирования украинских военных уничтожаются в юго-западной части населенного пункта, указало ведомство в Max.

    Наступление ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.

    «За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов», – добавили в министерстве.

    Ранее российская армия полностью овладела восточными районами Константиновки. Штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 01:40 • Новости дня
    В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте

    В ВСУ назрело недовольство кадровым подходом Сырского на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ нарастает недовольство решениями главкома украинской армии Александра Сырского, который смешивает на передовой неподготовленных мобилизованных с боевиками националистических батальонов, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «На такой подход Сырского уже сильно жалуются некоторые медийные украинские боевики. Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного «винегрета» на линии боевого соприкосновения», – заявил эксперт ТАСС.

    Главноком ВСУ Александр Сырский объединяет неопытных солдат с членами запрещенных в России террористических и экстремистских националистических формирований «Айдар*», «Азов*» и «Правый сектор».

    Марочко пояснил, что такие меры принимаются на фоне серьезных потерь ВСУ в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ в мае сообщил об изменении тактики украинской армии. Сырский подтвердил серьезную ограниченность имеющихся резервов. На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками.

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    13 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 109 дронов самолетного типа в 12 регионах России и над Черным морем, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны сообщило в Max, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ.

    Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Тульской областью.

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    13 июня 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД: Киев не сможет уйти от ответственности за преступление в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим не сможет избежать наказания за целенаправленную атаку беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске, несмотря на все старания Запада, заявил МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что западные страны безуспешно пытаются выгородить украинское руководство.

    «Грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран коллективного Запада снять ответственность с Банковой или подвергнуть сомнению само преступление разоблачали фактами, в том числе в формате «Антифейк»», – следует из сообщения МИД. Дипломаты добавили, что данное преступление не имеет срока давности.

    Трагедия произошла 22 мая, когда дроны дважды ударили по колледжу Луганского государственного педагогического университета, унеся жизни 21 человека. В результате атаки 49 студентов получили ранения, среди которых оказалось 19 несовершеннолетних. Официальный представитель министерства Мария Захарова ранее отмечала, что Москва сделает все возможное для прорыва информационной блокады вокруг этого события.

    Для объективного освещения ситуации Россия организовала пресс-тур на место трагедии для 51 иностранного журналиста из 19 государств. В начале июня Старобельск также посетили представители Международного комитета Красного Креста. Позже российские дипломаты передали представителям ООН в Москве материалы, подтверждающие причастность украинских военных к удару.

    Посетивший место удара американский экс-разведчик Скотт Риттер полностью исключил версию случайной ошибки Вооруженных сил Украины.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков указал на крайний цинизм западных стран по отношению к трагедии в Старобельске.

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    13 июня 2026, 20:58 • Новости дня
    Мирошник заявил о причастности экс-главы Google к атакам БПЛА на Россию

    Мирошник: Выпускающей БПЛА Hornet фирмой владеет экс-глава Google Шмидт

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт является владельцем компании Swift Beat по производству БПЛА Hornet, которыми ВСУ бьют по гражданским объектам и транспорту в России, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Фирмой, выпускающей дроны Hornet для атак на Россию, владеет экс-глава Google, заявил Мирошник в Max.

    «По официальным данным, беспилотники Hornet производятся американской компанией Swift Beat, владельцем которой является Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google. Первое боевое применение в зоне СВО подобных БПЛА было зафиксировано в марте 2026 года, когда эти беспилотники атаковали Донецк», – написал дипломат.

    Политик добавил, что российские военные уже сбили один такой аппарат на харьковском направлении. По его словам, за последние месяцы противник получил значительное количество этих дронов.

    Мирошник уточнил, что американские аппараты оснащены спутниковой навигацией и способны летать в автономном режиме на расстояние до 145 километров. Они могут нести до пяти килограммов взрывчатки. Именно такие иностранные поставки снабжают украинскую сторону оружием для совершения военных преступлений против мирного населения, подчеркнул посол.

    Украинские боевики используют американские беспилотники Hornet для атак на сухопутный коридор в Крым.

    Российские морпехи уничтожили дюжину подобных аппаратов на добропольском направлении.

    ВСУ впервые применили этот ударный дрон при обстреле гражданских объектов в Донецке.

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    13 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нового удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС уничтожены огнем два автомобиля и повреждено оборудование заправочного комплекса, сообщили в пресс-службе станции.

    Транспортный цех Запорожской АЭС вновь подвергся атаке ВСУ, сообщает пресс-служба станции. В результате удара повреждены три автомобиля, при этом два из них полностью уничтожены огнем. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

    Сейчас сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры атомной станции, отметили на ЗАЭС. При этом подчеркивается, что, несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС остается под контролем персонала.

    Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в штатном режиме, а радиационный фон на территории станции и в прилегающем районе находится в пределах естественных значений, отметили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Ранее украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС 17 мая. А в апреле украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с гибелью одного из работников станции.

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    13 июня 2026, 17:14 • Новости дня
    «Герани» уничтожили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области

    Дроны «Герань» поразили цех производства украинских БПЛА в Харьковской области

    «Герани» уничтожили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России дронами «Герань» поразили цех производства беспилотников ВСУ в районе Чугуева в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Российские вооруженные силы с помощью беспилотников «Герань» поразили цех по производству украинских дронов в Харьковской области, сообщило в Max Минобороны.

    Отмечается, что операция была проведена специалистами войск беспилотных систем в районе Чугуева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российские беспилотники «Герань» поразили цех по изготовлению украинских дронов в районе Катериновки Харьковской области.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар по заводам по производству беспилотников в Киеве.

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    13 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    Командование ВСУ сняло несколько комбригов из-за неудач в Константиновке

    Военкор Кулько сообщил о критическом положении ВСУ в Константиновке

    Командование ВСУ сняло несколько комбригов из-за неудач в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения успешно продвигаются в Константиновке, установив контроль над ключевыми позициями и отрезав пути снабжения украинского гарнизона, на фоне неудач командование ВСУ сняло с должностей несколько комбригов, сообщил военкор Дмитрий Кулько.

    Битва за Константиновку подходит к завершению, украинская оборона рушится под натиском российских сил. Судьба города, открывающего путь к Краматорску и Славянску, фактически предрешена, сообщает в военкор Кулько в Max.

    Бойцы ВС России установили триколоры в 26 местах, включая здание администрации и металлургический завод.

    «Пока весь май «эксперты» рассуждали о застое на фронте, 4-я бригада скрытно заводила штурмовые группы в ключевые точки города, разрезая гарнизон врага на части», – отмечает журналист. Штурмовики использовали маршруты разведчиков, подготовленные еще в декабре прошлого года. Основной удар пришелся на позиции 156-й бригады ВСУ, которая не смогла сдержать натиск и отступила к реке Кривой Торец.

    Командование ВСУ начало кадровые перестановки на фоне неудач. Снят с должности командир 28-й бригады полковник Куликовский, ожидается отставка комбрига 156-й ОМБр Гупалюка.

    Около 500 украинских военных оказались заблокированы на юге города. Российские операторы дронов активно уничтожают беспилотники противника, пытающиеся доставить припасы окруженным, и наносят удары по позициям ВСУ на расстоянии до 35 километров, вплоть до Дружковки.

    Ранее военкор Александр Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали».

    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки.

    ВС России за сутки освободили в Константиновке 172 здания.

    Также сообщалось, что российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.

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    14 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Комбриг Грунис: Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ оказалась слабейшей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовленная инструкторами Североатлантического альянса 156-я бригада украинской армии продемонстрировала наименьшую боеспособность во время боев на Донецком направлении, заявил комбриг четвертой мотострелковой бригады Южной группировки генерал-майор Антон Грунис.

    Украинские формирования, подготовленные по западным методикам, уступают в силе обычным частям, пояснил Грунис, передает РИА «Новости».

    Во время продвижения российских подразделений к Константиновке в ДНР командующий группировкой Сергей Медведев поручил провести оценку сил противника на данном участке фронта.

    «Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником», – сообщил Грунис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения отрезали пути снабжения украинского гарнизона в Константиновке.

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    14 июня 2026, 12:44 • Новости дня
    МО: Киев под давлением российских военных эвакуирует предприятия из Краматорска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские власти приступили к вывозу основных организаций и их персонала из города Краматорска на Западную Украину из-за продвижения российских военных, сообщило Минобороны.

    Действия группировки «Юг» в Константиновке вынудили украинское командование срочно вывозить стратегически важные объекты из Краматорска, указало ведомство в Max.

    Киевский режим вынужден начать срочный вывоз стратегически важных объектов. Речь идет об эвакуации ключевых предприятий, различных организаций и их сотрудников из Краматорска и Дружковки.

    Всю инфраструктуру и специалистов направляют на Западную Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Британский журнал The Economist сообщал об экстренной эвакуации металлообрабатывающих заводов из Краматорска.

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    13 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    ВСУ нанесли 26 ударов по зданию администрации Энергодара в День России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные 12 июня нанесли 26 ударов по зданию администрации Энергодара, сообщил мэр города Максим Пухов.

    Пухов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ в День России и День рождения Энергодара, нанесли 26 ударов по администрации города.

    «Вчера был День России и День города. Два праздника в один день. И именно этот день враг выбрал, чтобы нанести рекордное количество ударов по администрации Энергодара. 26 прилетов БПЛА по зданию. За одни сутки. В праздник. Намеренно «поздравляли» нас», – написал Пухов.

    Глава города подчеркнул, что атаки продолжаются. Противник бьет по жизненно важной инфраструктуре, включая объекты электро-, водоснабжения и связи. Несмотря на это, городские службы продолжают работу.

    Ранее глава города Максим Пухов сообщил об одиннадцати попаданиях по зданию администрации.

    За несколько дней до этого дроны ВСУ повредили генераторы медицинской санитарной части Энергодара.

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    14 июня 2026, 03:25 • Новости дня
    Боец «Фанат» рассказал о боях «дронов против дронов» в Сумской области

    Боец ВС России рассказал о боях «дронов против дронов» в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север» вступили в прямые столкновения беспилотных аппаратов, регулярно уничтожая вражескую технику на различных высотах и скоростях.

    «Расчеты ударных и разведывательных БПЛА ведут реальные широкомасштабные бои дронов в Сумской области. На земле и в воздухе сражаются не только люди против людей, не только люди против беспилотников, но и дроны против дронов», – рассказал РИА «Новости» боец с позывным «Фанат».

    Он отметил, что систематические перехваты чужих аппаратов стали обычной практикой на линии соприкосновения. Подобные столкновения регулярно происходят как на земле, так и в воздушном пространстве.

    Боец добавил, что отечественные мультироторные дроны-истребители продолжают эффективно уничтожать украинские ударные беспилотники самолетного типа. Эти операции успешно выполняются даже на значительных высотах и высоких скоростях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы уничтожили скрытый арсенал ВСУ под Константиновкой. Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом. Путин назвал борьбу с беспилотниками важнейшей задачей спецоперации.


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    14 июня 2026, 02:56 • Новости дня
    Российские войска сформировали огневой мешок для ВСУ у Дробышева

    Tекст: Катерина Туманова

    Наступательные действия ВС России позволили заблокировать подразделения ВСУ рядом с населенным пунктом Дробышево в ДНР, несмотря на попытки украинского командования удержать стратегические высоты, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Активное продвижение армии России продолжается на краснолиманском участке фронта, особо успешными действиями бойцы отличились в районе Дробышева Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Попытки украинских сил контратаковать ради удержания важных позиций не увенчались успехом. Противник стремился любой ценой избежать полного окружения своей группировки на данном направлении.

    «Юго-западнее Дробышева наши военнослужащие, несмотря на контратаки противника, постепенно продолжают продвигаться вдоль береговой линии по направлению населенного пункта Маяки, а юго-западнее Красного Лимана наши военнослужащие зачищают лесистую местность», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что здесь планомерно начинает формироваться огневой мешок для тех группировок ВСУ, которые находятся в данном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Дандыкин заявил, что у ВСУ все меньше шансов уйти из Константиновки живыми. В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте. Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку.

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    13 июня 2026, 16:37 • Новости дня
    На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ

    ПВО Минобороны уничтожила два БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве средствами ПВО Минобороны были уничтожены два беспилотника, а на местах падения их обломков работают специалисты экстренных служб, сообщили власти города.

    Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщает мэр города Сергей Собянин.

    На местах падения обломков задействованы специалисты экстренных служб. Другие подробности инцидента не приводятся.

    Накануне силы ПВО на подлете к Москве также уничтожили еще два беспилотника, доведя число сбитых с начала суток до 25. Ранее Собянин сообщил о 21 сбитом БПЛА на подлете к Москве с начала суток.

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      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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