Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области
В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на склад компании Wildberries начался пожар, по предварительной информации, есть пострадавший, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», – сообщил глава региона в «Максе».
На место происшествия прибыли пожарные расчеты, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и правоохранительные органы.
Губернатор напомнил гражданам о строгом запрете на видеосъемку и публикацию кадров с последствиями атак дронов и работой систем противовоздушной обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries.
В середине июля логистические центры компании в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников.