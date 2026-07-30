Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
В Польше обнаружили воронку после сильного взрыва
В поле на востоке Польши нашли воронку и фрагменты неопознанного объекта после сообщений местных жителей о громком грохоте, сообщили в польской полиции.
«Сегодня утром мы получили сообщение о том, что в Билгорайском повяте между населёнными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный грохот. На место дежурный направил полицейские патрули», – заявили в полиции, передает РИА «Новости».
Прибывшие на место сотрудники обнаружили в поле, примерно в двух километрах от ближайших зданий, воронку и разбросанные части неизвестного объекта.
О случившемся уже проинформированы все профильные службы, туда направлены бойцы контртеррористического подразделения полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года полиция Польши обнаружила обломки похожего на беспилотник объекта на юге страны.
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