Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Воздушную тревогу объявили в десяти областях Украины
Сигналы воздушной тревоги прозвучали в десяти областях на территории Украины
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях.
Масштабное оповещение населения об опасности зафиксировали данные официальной онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».
Предупреждающие сигналы охватили сразу десять регионов страны, включая Киевскую область.
Согласно опубликованной информации, сирены звучат в Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Кроме того, режим тревоги распространился на некоторые районы Николаевской и Одесской областей. Примечательно, что непосредственно в самом Киеве предупреждение не объявлялось.
Ранее ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в Киеве и на Западной Украине.