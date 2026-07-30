Никитин ответил на ролик популярного тревел-блогера про Нижний Новгород

Никитин ответил на ролик тревел-блогера Рындевича про Нижний Новгород

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил признательность автору тревел-проекта «Едзем» Артему Рындевичу за высокую оценку региона, передает NN.RU.

Ранее блогер опубликовал видео, в котором поделился впечатлениями от поездки и назвал Нижний Новгород культурной столицей.

«Спасибо за теплые слова! Стараемся, чтобы города области с каждым годом становились уютнее, комфортнее, краше – и для гостей, и, самое главное, для самих нижегородцев!» – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

В своем обзоре путешественник особо отметил несколько городских локаций. Внимание Рындевича привлекли пакгаузы на Стрелке, Заповедные кварталы и студия «Тихая». Кроме того, блогер упомянул международный фестиваль медиаискусства Intervals, проходящий в городе с 2017 года.

Издание также отмечает, что в Заповедных кварталах, впечатливших автора ролика, недавно был отреставрирован дом Николая Эвениуса. Это здание принадлежало одному из первых и наиболее известных аптекарей города.

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