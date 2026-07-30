Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.2 комментария
Польская прокуратура начала расследовать предполагаемое отравление Навроцкого
Президента Польши Кароля Навроцкого пытались отравить перед выборами
Польские следователи проверяют версию об умышленном отравлении Кароля Навроцкого во время его предвыборной кампании весной прошлого года.
Окружная прокуратура польского города Свидница начала расследование обстоятельств возможного покушения на президента Польши Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в мае 2025 года во время встречи с избирателями в Зомбковицах Силезских, когда Навроцкий был кандидатом на пост главы государства.
«Окружная прокуратура Свидницы начала расследование по факту того, что Кароль Навроцкий подвергся непосредственной опасности гибели или тяжкого вреда здоровью», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Следователи предполагают, что политику могли ввести неизвестное вещество, вызвавшее резкое ухудшение самочувствия. По данным прокуратуры, у пострадавшего наблюдались внезапная рвота, судороги и временная потеря сознания. Подробности инцидента также описаны в недавно изданной книге Анджея Новака «Откуда взялся Кароль Навроцкий».
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов в Польше.
В конце июня польская прокуратура прекратила расследование дела о предполагаемой попытке государственного переворота.