Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Прокуратура Польши прекратила расследование дела о государственном перевороте
Польская прокуратура закрыла дело о предполагаемой попытке незаконного захвата власти в 2025 году.
«Двадцать пятого июня 2026 года прокурор прекратил расследование делу, публично названному «переворотом», – отмечается в заявлении надзорного ведомства, передает РИА «Новости».
Поводом для разбирательства стали заявления бывшего спикера сейма Шимона Холовни о давлении с целью переноса инаугурации главы государства. Следователи выяснили, что политик не получал подобных предложений напрямую. Его слова оказались «лишь реакцией на обсуждаемые в средствах массовой информации политические сценарии».
Представители прокуратуры подчеркнули, что такие высказывания нельзя расценивать как призыв к преступлению или свержению конституционного строя.
Напомним, кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов.
Государственная избирательная комиссия Польши официально признала его победителем.
Позже власти Минска-Мазовецкого и Кракова сообщили о путанице с результатами голосования.