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В Польше «перепутали» результаты президентских выборов в двух городах
Избирательные комиссии в двух городах Польши «ошиблись» в подсчете голосов
В двух польских городах, Минске-Мазовецком и Кракове, избирательные комиссии перепутали результаты второго тура президентских выборов, что повлияло на распределение голосов между кандидатами, сообщили власти городов.
Избирательные комиссии Кракова и Минска-Мазовецкого неправильно подсчитали голоса на выборах президента Польши, передает РИА «Новости».
По заявлению мэрии Минска-Мазовецкого, в протокол комиссии номер 13 были внесены неверные данные: результаты двух кандидатов оказались перепутаны. Фактически Рафал Тшасковский получил 611 голосов, а Кароль Навроцкий – 363 голоса. Председатель комиссии признал ошибку, а остальные девять членов не сообщили о нарушении. Власти города намерены передать материалы в прокуратуру и подчеркнули, что не несут ответственности за работу комиссий, ограничиваясь технической поддержкой выборов.
Похожая ошибка произошла и в окружной комиссии номер 95 в Кракове, где также были перепутаны голоса, что привело к ошибочному объявлению победителем Навроцкого вместо Тшасковского.
Пресс-секретарь Национального избирательного бюро Марчин Хмельницкий заявил, что перепроверить результаты может только Верховный суд после рассмотрения протестов. Документы по голосованию могут быть предоставлены правоохранительным органам по их требованию.
Бывший президент Польши Лех Валенса потребовал провести пересчет голосов или повторить второй тур выборов, выразив подозрение в фальсификациях со стороны активистов партии «Право и справедливость». По официальным данным, Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а Рафал Тшасковский – 49,11%.
Напомним, новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий от партии «Право и справедливость».
Навроцкий одержал победу во втором туре, набрав 50,89% голосов, в то время как его соперник Рафал Тшасковский получил 49,11%.
Госизбирком Польши утвердил избрание Навроцкого президентом страны.
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