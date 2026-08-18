Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Мьянме

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает ТАСС. В ходе беседы глава государства выразил соболезнования в связи с последствиями мощного наводнения, обрушившегося на республику.

«Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы выразить искренние соболезнования в связи с тем, что десятки тысяч людей пострадали в вашей стране из-за мощного наводнения», – сказал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Москве.

Перед встречей на высшем уровне зарубежный лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

В феврале секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу передал главе республики послание от российского лидера.