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Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Мьянме
Президент России Владимир Путин поддержал руководство Мьянмы на фоне масштабного стихийного бедствия, затронувшего десятки тысяч местных жителей.
Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает ТАСС. В ходе беседы глава государства выразил соболезнования в связи с последствиями мощного наводнения, обрушившегося на республику.
«Прежде чем мы начнем беседу, хотел бы выразить искренние соболезнования в связи с тем, что десятки тысяч людей пострадали в вашей стране из-за мощного наводнения», – сказал глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Москве.
Перед встречей на высшем уровне зарубежный лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
В феврале секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу передал главе республики послание от российского лидера.