Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Ильтерякова и Борисова взяли медали чемпионата мира по художественной гимнастике
Отечественные спортсменки София Ильтерякова и Мария Борисова стали призерами мирового первенства в Германии, завоевав серебро и бронзу в упражнениях с мячом.
16-летняя София Ильтерякова заняла второе место на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, получив за свое выступление 29,800 балла, передает РИА «Новости». Третью ступень пьедестала заняла еще одна представительница России Мария Борисова с результатом 29,150 балла. Золотую медаль турнира выиграла уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, выступающая за сборную Германии, ее оценка составила 30,350 балла.
Мировое первенство проходит в Германии с 12 по 16 августа. Российские гимнастки принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе, без использования государственной символики. Ранее, 17 мая, исполком Международной федерации гимнастики разрешил отечественным атлетам выступать с флагом и гимном, однако эти послабления могут не распространяться на турниры, утвержденные до принятия данного решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сборная России одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне.
Ранее Германский гимнастический союз допустил отечественных спортсменок до этих соревнований исключительно в нейтральном статусе.
В мае София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы.