18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Президент Литвы поддержал сокращение времени транзита в Калининград
В Литве одобрили сокращение автомобильного транзита в Калининград до шести часов
Вильнюс планирует существенно ужесточить условия транзита легковых машин в российский эксклав, сократив допустимое время нахождения в пути в четыре раза.
Руководство балтийской республики выступило за новые ограничения для легковых машин на калининградском направлении, передает ТАСС.
«Причин быть против предложения сократить время на проезд через Литву с 24 часов до шести часов нет», – сообщил советник президента Марюс Чеснулявичюс.
По словам чиновника, транзитный проезд не подразумевает туристических остановок, а основные нарушения связаны с отклонением от маршрута. В 2024 году зафиксировали около 360 подобных случаев. В 2025 году этот показатель достиг 1,5 тыс. при общем потоке в 13 тыс. автомобилей.
Чеснулявичюс добавил, что отведенного времени вполне хватит для пересечения страны и дозаправки. Он также призвал наказывать нарушителей лишением разрешений или запретом на въезд. Соответствующий законопроект об изменении регламента уже зарегистрирован в парламенте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Сейма Арвидас Анушаускас подготовил поправки о шестичасовом лимите автомобильного транзита для россиян.
В октябре прошлого года литовский лидер Гитанас Науседа предложил ограничить перевозку российских грузов на калининградском направлении.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.