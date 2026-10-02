Международный нефтетрейдер Gunvor сменил название и перенес штаб-квартиру

Нефтетрейдер Gunvor сменил название на Centalion и перенес офис в Сингапур

Tекст: Тимур Шайдуллин

Смена названия призвана отразить развитие компании в рамках новой структуры собственности, модели управления и стратегических перспектив, пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Нефтетрейдер также согласовал переезд центрального офиса в Сингапур со сменой юридической регистрации. При этом основные торговые представительства Centalion продолжат работу в швейцарской Женеве и американском Хьюстоне, где базируется руководство компании.

В декабре 2025 года владелец и генеральный директор Gunvor Торбьерн Торнквист покинул пост и продал свою долю группе менеджеров. Новым руководителем стал Гэри Педерсен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Gunvor объявила о смене генерального директора после срыва сделки с ЛУКОЙЛом.

Глава нефтетрейдера предупредил о последствиях отмены этого соглашения.