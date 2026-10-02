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Международный нефтетрейдер Gunvor сменил название и перенес штаб-квартиру
Нефтетрейдер Gunvor сменил название на Centalion и перенес офис в Сингапур
Международная нефтетрейдинговая компания Gunvor официально сменила название на Centalion и приняла решение о переносе своей штаб-квартиры с Кипра в Сингапур.
Смена названия призвана отразить развитие компании в рамках новой структуры собственности, модели управления и стратегических перспектив, пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Нефтетрейдер также согласовал переезд центрального офиса в Сингапур со сменой юридической регистрации. При этом основные торговые представительства Centalion продолжат работу в швейцарской Женеве и американском Хьюстоне, где базируется руководство компании.
В декабре 2025 года владелец и генеральный директор Gunvor Торбьерн Торнквист покинул пост и продал свою долю группе менеджеров. Новым руководителем стал Гэри Педерсен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Gunvor объявила о смене генерального директора после срыва сделки с ЛУКОЙЛом.
Глава нефтетрейдера предупредил о последствиях отмены этого соглашения.