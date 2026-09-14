Глубоководное судно подключили к поискам пропавших при крушении парома на Кипре

Судно Optimus Prime подключили к поискам пропавших при крушении парома на Кипре

Tекст: Денис Тельманов

Устель пояснил, что оборудование позволит проникнуть во внутренние помещения затонувшего парома, передает ТАСС. Судно находится на глубине 554 метра.

Поиски ведутся круглосуточно на море, суше и в воздухе с момента трагедии. Ранее в операции участвовали девять судов, включая корабли ВМС Турции, и 11 единиц авиатехники, всего было задействовано 800 человек.

Катамаран FiloJet перевернулся и затонул 30 августа по пути из Кирении в Ташуджу.

На борту находились 267 человек, 239 из них удалось спасти. Погибшими числятся 14 человек, еще 14 пропали без вести, среди них есть россиянка Юлия Озджан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв крушения катамарана FiloJet выросло до 14 человек.

Водолазы обнаружили дополнительные тела погибших пассажиров внутри затонувшего судна. Правоохранительные органы задержали капитана парома для проведения расследования.