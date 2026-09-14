14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.52 комментария
Германия решила создать депортационный центр на бывшей британской военной базе
Bild: ФРГ решила создать депортационный центр на бывшей британской военной базе
Власти германского региона Северный Рейн-Вестфалия решили создать специализированный центр для депортации нелегалов стоимостью 313 млн евро на территории бывшей британской военной базы, пишет Bild.
Решение было принято после теракта в городе Золинген в августе 2024 года, когда в результате нападения исламиста погибли три человека, передает РИА «Новости». В ходе расследования выяснилось, что исполнитель преступления, гражданин Сирии, подлежал депортации из ФРГ, однако процедура сорвалась из-за халатности миграционных служб.
«Строительство депортационного центра в земле Северный Рейн-Вестфалия обойдется примерно в 313 млн евро… Центр должен быть построен на части территории пустующего бывшего британского военного комплекса JHQ в Менхенгладбахе», – говорится в публикации Bild.
Новый центр рассчитан на 140 мест. Его строительство потребует согласования с бундестагом, бундесратом и минфином ФРГ и может растянуться на полгода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта в Золингене власти Германии решили ужесточить контроль над миграцией. Весной текущего года процесс массовой высылки сирийских беженцев сорвался из-за отсутствия необходимых документов.
В конце августа неофициальная делегация талибов прибыла в ФРГ для подготовки депортации афганских граждан.