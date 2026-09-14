14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.70 комментариев
Пьяный житель Якутска обстрелял дом пасынка из ружья
МВД: Пьяный житель Якутска обстрелял дом пасынка из ружья
В Якутске нетрезвый мужчина обстрелял дом родственника из незарегистрированного оружия, произведя более десяти выстрелов, сообщили в региональном управлении МВД.
Пьяный житель микрорайона Марха в Якутске открыл стрельбу по дому своего пасынка, указало ведомство в своем Telegram-канале. Инцидент произошел вечером 13 сентября, после чего в полицию поступил сигнал о выстрелах в частном секторе.
Прибывший наряд патрульно-постовой службы оперативно задержал 55-летнего безработного мужчину. По предварительным данным, злоумышленник произвел не менее 12 выстрелов из незарегистрированного оружия в сторону дома и гаража родственника, повредив окна.
В результате стрельбы никто не пострадал. У задержанного изъяли незарегистрированные охотничьи ружья марок ТОЗ и ИЖ 16-го калибра. Сейчас мужчина находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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