Подросток не заметил, как отчим в Москве ранил двух человек из «пневматики»

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина расстрелял электробус из окна квартиры, в момент происшествия в квартире был его пасынок, который играл в игры и не заметил происходящего, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Сам нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, ему не понравился шум с улицы. Он достал пневматическую винтовку и открыл огонь по людям и общественному транспорту.

Травмы получили двое прохожих, повреждения получило стекло автобуса. Ущерб оценивается в сумму более 26,7 тыс. рублей.

После звонка матери пасынок узнал о происшествии, вышел к отчиму и не заметил у него оружия. В марте этого года суд приговорил подозреваемого к четырем с половиной годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве.

Напомним, в 2024 году в районе Бибирево в Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматического оружия. Сообщалось, что в ходе стрельбы он ранил двух человек.